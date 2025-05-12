В Дагестане трехлетний мальчик ушел кататься на велосипеде и пропал

В Дагестане трехлетний мальчик ушел кататься на велосипеде и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело.

Подробности сообщаются в Telegram-канале СУ СК России по Республике Дагестан.

Установлено, что 11 мая около 19 часов мальчик вышел из дома в селе Бежта Цунтинского района. До настоящего времени ребенок не вернулся.

Идут поисково-спасательные работы. В них участвуют 21 сотрудник МЧС, включая кинолога с собакой, а также 50 полицейских и местные жители.

В соцсетях полагают, что несовершеннолетний мог упасть в реку и течение унесло его.

Ранее сообщалось, что в Москве 600 человек принимали участие в поисках семилетнего мальчика, который ушел в школу на самокате и не доехал.