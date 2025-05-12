Опубликовано 12 мая 2025, 12:531 мин.
В Дагестане трехлетний мальчик ушел кататься на велосипеде и пропал
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В Дагестане трехлетний мальчик ушел кататься на велосипеде и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело.
Подробности сообщаются в Telegram-канале СУ СК России по Республике Дагестан.
Установлено, что 11 мая около 19 часов мальчик вышел из дома в селе Бежта Цунтинского района. До настоящего времени ребенок не вернулся.
Идут поисково-спасательные работы. В них участвуют 21 сотрудник МЧС, включая кинолога с собакой, а также 50 полицейских и местные жители.
В соцсетях полагают, что несовершеннолетний мог упасть в реку и течение унесло его.
Ранее сообщалось, что в Москве 600 человек принимали участие в поисках семилетнего мальчика, который ушел в школу на самокате и не доехал.