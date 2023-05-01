В московском хостеле в разных номерах обнаружили трупы двух мужчин

В одном из хостелов на западе Москвы обнаружили тела двух постояльцев. Мужчины в возрасте 21 и 22 лет лежали мертвыми в разных номерах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на слова руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой.

Инцидент произошел 1 мая на улице 50 лет Октября. После осмотра трупов правоохранители не выявили у них никаких телесных повреждений, которые бы указывали на насильственную смерть. На данный момент изучаются номера хостела, в которых останавливались мужчины, чтобы выяснить обстоятельства дела. Тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. По ее итогам станет ясно, как именно скончались россияне.

К слову, 1 мая в столице также нашли мертвой 90-летнюю пенсионерку в собственной квартире. Пожилая женщина была обнаружена со множественными ножевыми ранениями в области живота. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», а расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств.

Ранее также стало известно о смерти восьмимесячной девочки. По версии следствия, ее убили собственные родители, а останки малышки хранили в холодильнике.