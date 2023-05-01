В московской квартире обнаружили зарезанной 90-летнюю пенсионерку

В квартире на северо-западе Москвы обнаружили труп 90-летней женщины. По сообщению столичного Следственного комитета, опубликованному в Телеграм-канале, пенсионерка умерла не по естественным причинам.

Тело пожилой россиянки нашли 1 мая в многоэтажном доме на улице Расплетина. Мертвая старушка со множественными ножевыми ранениями в области живота лежала в своих апартаментах. Это указывает на насильственное лишение жизни.

На данный момент на месте преступления работают криминалисты и следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Казани 33-летний мужчина, вернувшийся из тюрьмы, зарезал мать и отчима. Сообщается, что ранее судимый россиянин жестоко расправился с членами семьи во время застолья, устроенного по случаю его освобождения из колонии. За нож он решил взяться из-за большого количества алкоголя в крови. Мама обвиняемого скончалась на месте, так как ей был вспорот живот. А вот ее сожителя доставили в больницу. Он находится в критическом состоянии.