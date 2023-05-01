Прятали в холодильнике и говорили, что украли: полная история убийства 8-месячной девочки в Ростове

30 апреля в одной из квартир Ростова задержали 23-летнюю женщину и 33-летнего мужчину по подозрению в убийстве их маленькой дочери. Останки 8-месячного ребенка были обнаружены в холодильнике. На данный момент правоохранители все еще разбираются с резонансным делом, а издание kp.ru решило пока собрать полную историю страшного преступления, чтобы понять, как все было на самом деле.

Как стало известно следствию, в квартиру в Октябрьском районе молодая семья с ребенком переехали около шести месяцев назад. Супружеская пара ни с кем из соседей не общалась, однако регулярно жильцы дома слышали, как из их апартаментов доносятся крики, и плач маленькой девочки.

Справиться с уходом за малышкой мама с папой не могли, поэтому уже вскоре после переезда наняли няню. Женщина рассказывала, что ребенок был замечательный, а вот родители оказались для нее странными. Они постоянно ссорились, отец семейства мог ни с того ни с сего, хлопнув дверью, пропасть на пару месяцев. Однажды во время очередного конфликта он едва не кинулся на гувернантку, и она решила, что пора уходить. К тому же на тот момент ей уже перестали платить, так как у супругов появились проблемы с финансами.

Уволившись, няня оставила предупреждение для своих коллег, что с этой семьей связываться не стоит. Из-за этого молодые родители не смогли найти нового специалиста, и им пришлось справляться с дочерью самим. По мнению их бывшей помощницы, у них могли закончиться деньги на аренду жилья, из-за чего они разругались с хозяином квартиры. Мама девочки ждала, что из Ставрополья приедет бабушка, чтобы помогать ей, но затем наступила зловещая тишина.

Соседка рассказала, что в один момент прекратились и крики, и ругань, и плач. А потом вдруг приехала полиция, и она узнала страшное – в холодильнике пары обнаружили труп их маленькой дочери. По предварительной информации следствия, смерть малышки наступила в результате сильного удара отца, который целился в жену во время очередной ссоры, но промазал. Вызывать скорую они не стали и вместо этого решили «замести следы».

Примечательно, что, скрывая преступление, муж с женой пытались обмануть полицию. Женщина пришла в участок и стала говорить о том, что дочь украли. Якобы неизвестный пришел к ним домой, распылил газовый баллончик ей в лицо и забрал ребенка. Эта версия не убедила правоохранителей и тогда они решили провести обыск в их квартире, где и обнаружили расчлененное маленькое тельце девочки.

Родителей малышки задержали и заключили под стражу. На данный момент расследование все еще продолжается.

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