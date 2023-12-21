Подростка забили до потери сознания в школе Дагестана

В одной из школ Махачкалы одиннадцатиклассника забили до потери сознания. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-службу администрации столицы Дагестана.

По данным источника, школьника избил десятиклассник, который уже состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В ходе драки подросток потерял сознание и получил телесные повреждения. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, зафиксированы побои.

Выяснилось, что напавший на подростка уже неоднократно становился инициатором конфликтов и драк. После ЧП заместитель главы города – начальник управления образования Эмилия Раджабова провела встречу с руководством школы, где произошло избиение.

Другие детали инцидента в настоящий момент неизвестны.

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