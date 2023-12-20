В Челябинске женщина с любовником убили пришедшего не вовремя мужа

В Челябинске местная жительница с любовником забили заставшего ее за изменой супруга. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, россиянин вернулся домой немного не в то время и застал супругу с любовником. Тогда любовники решили избавиться от мужчины и стали избивать его. Жительница Челябинска и ее любовник долго били пострадавшего, проломили ему голову, сломали кости лица и ребра.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Нападавших задержали сотрудники полиции. В настоящий момент они находятся под стражей, возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что погибший, как и любовник россиянки ранее имели проблемы с законом. Первого судили за нарушение ПДД, второго — за неуплату налогов.

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