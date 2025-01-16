В московском аэропорту мужчина сломал нос сотруднику авиакомпании

В московском аэропорту «Шереметьево» мужчина напал на сотрудника авиакомпании, который планировал объявить посадку на рейс. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, ЧП произошло рано утром 14 января в терминале В. Путешественник ударом кулака сбил с ног сотрудника авиакомпании, после чего еще несколько раз ударил лежащим. Причина конфликта в настоящий момент неизвестна.

У сотрудника авиакомпании зафиксировали перелом носа и черепно-мозговую травму. Он оказался в больнице, ему предстоит длительное лечение.

Агрессор был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Очевидцы рассказали, что задержанный аргументировал свои действия тем, что у него посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

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