Их ищет полиция: пассажиры автобуса жестоко избили мужчину на глазах у несовершеннолетней дочери

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в конфликте, который произошел в одном из автобусов Екатеринбурга. Двое неизвестных напали мужчину с ребенком. В результате отец получил травмы, передает Telegram-канал БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга.

Избиение отца в автобусе снял на видео очевидец. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина забивает своего оппонента, который лежит на полу. Вместе с ним участие в этом принимала некая женщина.

Она же напала на пассажирку автобуса с телефоном в руках. Девушка снимала происходящее на смартфон и едва не пострадала сама. После избиения отец с ребенком вышли из автобуса на ближайшей остановке. На лице у екатеринбуржца были видны следы побоев.

Ранее в Татарстане охранники клуба проломили череп многодетному отцу. Как сообщают журналисты, мужчина не понравился работникам заведения.