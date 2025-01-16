В Подмосковье девочка лишилась глаза, наткнувшись на карандаш в детском саду

В Подольске 4-летняя девочка наткнулась на карандаш в детском саду и потеряла зрение. Врачи стараются сохранить сам глаз – его, возможно, придется удалять.

Подробности сообщает ИА Регнум.

Как рассказал изданию осведомленный источник, сотрудников группы дошкольного учреждения после происшествия проверяет Следственный комитет. Инцидент, который стал подовом для проверки, произошел летом 2024 года после утренней прогулки.

Виновные не установлены. Администрация учреждения провела свою проверку, но так и не установила причины случившегося. Родители обратились в следственный отдел.

По данным источника, ребенок получил травму левого глаза «в результате непреднамеренного контакта с карандашом, находившимся в руке другой воспитанницы». Это случилось, когда воспитательница отвлеклась на двоих девочек, рисовавших во время прогулки. Она отреагировала, когда услышала крик – увидела, что ребенок держался за глаз. В сад вызвали скорую – девочку увезли в областной научно-исследовательский институт им. М.Ф. Владимирского.

Травма оказалась столь серьезной, что спасти зрение не удалось. Ребенку провели две операции, в мае будет еще одна. Сейчас врачи спасают сам глаз.

Ранее сообщалось, что в Салехарде воспитатель при всех унизила девочку. Она сказала, что та выглядит некрасиво.