В московской школе во время урока умерла 55-летняя учительница. Об этом сообщает издание mk.ru.

15 января стало известно о трагедии, произошедшей в столичной школе. Во время урока 55-летняя учительница информатики почувствовала ухудшение самочувствия. Женщина потеряла сознание. Сообщается, что прибывшие медики не смогли спасти жизнь педагога. На данный момент не уточняется, что стало причиной ее смерти.

Москвичка проработала по специальности 23 года. Ее ученики становились призерами олимпиад и набирали 100 баллов на ЕГЭ по информатике.

Ранее сообщалось о том, что в Симферополе девятиклассник умер на уроке физкультуры. Школьнику стало плохо после пробежки: он упал и потерял сознание. Прибывшие медики заявили, что его сердце останавливалось 3 раза. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Иркутске 20-летний студент отправился в ночной клуб и пропал без вести.