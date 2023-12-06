В Московской области мужчина расстрелял соседа, мешавшего ему спать

В Московской области мужчина расстрелял соседа из-за шума. По данным Telegram-канала 112, россиянин не мог уснуть из-за раздражающих звуков и, вооружившись оружием, напал на нарушителя спокойствия.

Как стало известно, 50-летний местный житель элитного коттеджного поселка в Химках ночью, около полуночи, пытался отдохнуть в своем доме, но ему это не удавалось. Дело в том, что на соседнем участке слишком громко шумели. Сначала предпринимать пытался все уладить мирно, но сосед отказывался убавить децибелы.

В итоге россиянин достал травматическое оружие и выстрелил в оппонента. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями обоих бедер. А нападавший отправился после случившегося в полицию.

Ранее под Новосибирском 52-летний мужчина зарезал сожительницу. Он нанес около 22 ударов по туловищу и конечностям женщины. Она скончалась на месте от полученных ранений.

Также стало известно, что в Саратове по решению суда 15-летняя девочка, убившая 10-летнюю сестру, отправилась в психбольницу