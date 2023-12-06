Под Новосибирском мужчина зарезал сожительницу и отправился в тюрьму

В Новосибирской области суд вынес приговор 52-летнему местному жителю, зарезавшему сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным Следственного комитета, ЧП произошло в июне минувшего года в селе Новолуговое. Подвыпивший фигурант взял нож и нанес порядка 22 ударов по туловищу и конечностям сожительницы. В результате женщина умерла на месте, а против новосибирца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Мужчина свою вину признал и раскаялся. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, отбывать наказание россиянин будет в колонии строгого режима.

Ранее суд вынес приговор жителю Новосибирска, который убил жену на глазах дочерей у детской площадки. Уточняется, что преступление было совершено летом прошлого года.

Также стало известно, что во Владивостоке мать убила собственного четырехлетнего сына во сне.