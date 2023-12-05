В Саратове суд отправил 15-летнюю убийцу сестры в психбольницу

В Саратове Кировский районный суд вынес решение по делу об убийстве 10-летней девочки, в совершении которого обвинили ее 14-летнюю сестру. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на пресс-службу суда.

Трагедия случилась в октябре прошлого года в квартире дома по улице Батавина. Мать вернулась домой с работы и обнаружила тело дочери с множественными ножевыми ранениями, а также со следами термического воздействия.

Подозрение в совершении преступления пало на 14-летнюю сестру убитой. Она дала признательные показания. Семья, в которой росли девочки, была благополучной. Родители детей находились в разводе.

Как пояснили в пресс-службе Кировского районного суда, вынесено решение по делу об убийстве малолетнего с особой жестокостью.

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