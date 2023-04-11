В Московской области 14-летний подросток потерял руку, прокатившись на электричке

В больницу в Люберцах доставили 14-летнего подростка с серьезным ожогом руки. Травма оказалась настолько серьезной, что медикам пришлось ампутировать конечность. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник издания рассказал, что мальчика сильно ударило током во время «катания» на электричке в Дмитрове 10 апреля. На данный момент все еще неизвестно, при каких обстоятельствах произошел инцидент. Сотрудники правоохранительных органов пытаются восстановить картину событий. По предварительным данным, школьник пострадал, так как находился на крыше поезда. Но зачем он туда забрался – пока неясно. Расследование продолжается.

Ранее стало известно об убийстве в Ленинградской области. Гражданина Азербайджана зарезали возле кафе с шаурмой. Злоумышленник напал на свою жертву и нанес несколько серьезных ударов ножом. Пострадавшего доставили в больницу, но, к сожалению, раны оказались несовместимы с жизнью, и он скончался. Полиции уже удалось установить личность преступника, однако все еще предстоит определить его местоположение.

Также 10 апреля смертельный инцидент произошел в Перми. На школьника упал кирпич на голову на заброшенной стройке.