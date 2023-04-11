В Ленобласти гражданина Азербайджана зарезали возле шаурмечной

В Ленинградской области, городе Кудрово, произошло убийство мужчины возле кафе с шаурмой. Ему нанесли множественные ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации, полученной от источника издания, на гражданина Азербайджана напали возле заведения «Шаверма STOP». Злоумышленник изрезал ножом и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его все-таки не удалось. Была констатирована смерть.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту убийства и уже узнали личность мужчины, совершившего преступление. На данный момент полиция пытается установить его местоположение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее удалось узнать личность матери, избивавшей на видео своего сына-инвалида. Ролик с истязаниями женщина сама выставила в Сеть, и он довольно быстро стал популярен. На камеру россиянка говорила, что не любит ребенка и забрала его из детдома, чтобы издеваться. Правоохранители начали проверку. Женщине придется объяснить свое поведение, чтобы не лишиться родительских прав. Отмечается также, что мальчик с ограниченными возможностями не единственный несовершеннолетний в семье.