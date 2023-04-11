Гулял по заброшенной стройке: в Перми на голову подростка упал кирпич и убил его

В Перми российский школьник погиб после падения кирпича на голову на заброшенной стройке. Об этом сообщается на сайте URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 10 апреля на улице Кировоградская.

«По предварительным данным школьнику на голову упал кирпич», — подчеркнул источник.

Минздрав в российском регионе подтвердил смерть подростка, но подробностей гибели не раскрыл.

По словам жителей Перми, заброшенная строительная площадка пользовалась большой популярностью у местных подростков. На ней часто собирались компании. Сейчас следователи начали проверки для установления точной причины смерти несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что девочка попала в больницу после прогулки в парке Москвы. Источник утверждает, что инцидент произошел вечером в понедельник, 10 апреля в столичном парке «Перово». Неизвестный бросил в 12-летнюю девочку кусок асфальта. По предварительной версии, виновником данного происшествия может быть подросток. Сейчас правоохранительные органы работают над выяснением всех обстоятельств этого дела.

Отмечается, что пострадавшая девочка с гематомой была госпитализирована. По словам врачей, есть подозрение, что у пациентки может быть сотрясение мозга.