В московской квартире обнаружили убитого грудничка

В Москве расследуют смерть маленького ребенка. Тело младенца было найдено в квартире на Таганрогской улице 19 сентября. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По предварительным данным, грудничок умер насильственной смертью. Были обнаружены характерные следы. В пресс-службе ГСУ СК России по столице рассказали, что малыша задушили. Убитому было только десять месяцев.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося. На данный момент устанавливаются все обстоятельства смерти младенца. В квартире, в котором было найдено тело, работают криминалисты.

Ранее в закрытом городе Свердловской области скончался 11-месячный младенец. Об этом сообщила мама девочки. По ее словам, перед смертью у малышки наблюдались сонливость, вялость, покашливания и отдышка. Однако на осмотре врач не увидел ничего серьезного. Но вечером того же дня состояние ребенка ухудшилось, и его пришлось госпитализировать.

Также тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома в Польше. Трупы были завернуты в мешки. По подозрению в убийстве сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнюю девушку.