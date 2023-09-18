В закрытом городе Свердловской области скончался 11-месячный младенец, об этом сообщает Ura.ru.

О смерти девочки стало известно еще вечером 2 августа. Мать 11-месячного ребенка рассказала, что обратилась к врачам 31 июля. У девочки была сонливость, вялость, покашливания и отдышка.

«Ребенка осмотрели. К моменту осмотра отдышка прошла, заверили что все хорошо», — рассказала в соцсетях мать.

Вечером того же дня ребенка пришлось госпитализировать — ее состояние ухудшилось, а отдышка вернулась.

«Был проведен осмотр дежурным врачом. Взяли анализы и никакое лечение начато не было. Врач сказала анализы хорошие. Нас просто оставили лежать ночь. За ночь ребенку стало намного хуже», — объяснила свердловчанка.

По словам матери девочки, на следующий день ее дочь перевели в реанимацию, а 2 августа она скончалась. Женщина рассказала, что сейчас Следственный комитет ведет расследование по факту случившегося. Журналисты отправили запросы в СК и Минздрав Свердловской области, однако ответа пока не получили.

Ранее мы писали о том, что в Челябинске женщина пыталась похитить ребенка, предлагая ему деньги. Мальчик испугался и убежал от нее, после чего рассказал о случившемся матери.