Предъявлены обвинения в убийстве: тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома

Сотрудники правоохранительных органов расследуют гибель трех малышей в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши. Тела младенцев нашли в подвале жилого дома. По подозрению в их убийстве задержана 20-летняя девушка, передает RMF FM.

Завернутые в мешки трупы детей обнаружили в деревне Черники. Накануне, 15 сентября, стало известно о нахождении двух тел в подвале жилого дома. На следующий день полицейские сообщили о третьем погибшем ребенке.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования стражи порядка задержали двух человек — 54-летнего мужчину, который является отцом одного из малышей, и 20-летнюю девушку, приходящуюся ему дочерью. Также известно, что один из погибших младенцев — сын молодой жительницы деревни. Вероятно, все дети появились в результате инцеста. Девушке предъявлены обвинения в убийстве.

Ранее в России, в Амурской области, местный житель сжег тело новорожденного сына в банной печи. Мужчина принимал роды у жены, которая в процессе скончалась.