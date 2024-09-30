Опубликовано 30 сентября 2024, 11:111 мин.
В московской больнице в лифте застряли 11 человек
SHOT: в московской больнице в лифте застряли 11 человек .
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В московской больнице в лифте застряли 11 человек. Среди них оказались беременная женщина и пациентка после инфаркта. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации источника, у застрявших началась паника из-за нехватки воздуха. Одну пациентку удалось поднять через люк: ей потребовалась экстренная помощь.
Отмечается, что беременная находится на шестом месяце. Вероятность того, что она начнет рожать, мала.
Ранее в московском торговом центре упал лифт с пассажирами. В результате происшествия пострадали три человека. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что после пожара в ЖК «Селигер Сити» возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности».