После пожара в ЖК «Селигер Сити» возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что в квартире на пятом этаже взорвались газовые баллоны, которые использовали для монтажа натяжного потолка. По словам местных жителей, они слышали минимум шесть взрывов. Огонь быстро распространился на верхние этажи, но пожарные эвакуировали взрослых и детей.

По данным источника, в результате пожара один человек погиб и двое пострадали. Тело обнаружили под завалами.

«Сразу же из окон стали вылезать люди, звать на помощь и пытаться спрыгнуть. Потом соседи стали стучать во все двери и кричать, что нужно выбегать. Пока собирались, было еще несколько взрывов», — сообщила очевидица 360.ru.

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