В морозильной камере супермаркета обнаружены останки человека

В США сотрудника супермаркета обнаружили мертвым в морозильной камере. Об этом сообщает Fox News.

По информации источника, замерзшие останки мужчины были обнаружены около 7 утра. Полицейские предположили, что сотрудник магазина скончался по естественным причинам. Вероятно, ему потребовалась медицинская помощь, которую никто не смог оказать.

Представители супермаркета выразили соболезнование семье сотрудника. Они отметили, что готовы помогать в расследовании, которое должно подтвердить предположения полиции.

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