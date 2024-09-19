СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 сентября 2024, 09:38
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Подмешивал яд маме и отчиму: серийный отравитель из Балашихи признался, что пытался убить еще 7 человек

Серийный отравитель из Балашихи признался в покушении на убийство еще 7 человек.
Подмешивал яд маме и отчиму: серийный отравитель из Балашихи признался, что пытался убить еще 7 человек

© Freepik

Артем Миссюр, прозванный серийным отравителем из Балашихи, продолжает давать признательные показания. Так, следователям стало известно о еще 7 преступных эпизодах, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, на данный момент правоохранители вменяют Артему 2 убийства. Он причастен к гибели бабушки и друга. Еще 7 человек серийный отравитель из Балашихи пытался убить, но не смог. От его действий пострадали сестра, дядя, девушка, мама, отчим и парочка друзей.

Миссюр совершал преступления скрытно: он добавлял в морс и пищевую соль соли нитрита натрия и этиленгликоль. Отправитель хотел завладеть недвижимостью родственников и не расплачиваться по долгам с приятелями. Во всех злодеяниях молодой человек сознался.

Ранее отбывающий пожизненный срок маньяк Федор Продан попросился на СВО. Он является племянником и подражателем «домодедовского упыря».

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
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