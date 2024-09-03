Полицейский умер после отравления рыбой из магазина, а жена лежит в реанимации

Сотрудник полиции из Керчи умер после отравления рыбой из магазина, а его жена находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, все произошло со старшим сотрудником ДПС. Он приобрел в супермаркете вакуумированного леща, чтобы поесть вместе с супругой. После этого им стало плохо, пару госпитализировали. Выяснилось, что в выходные мужчина умер. Ему поставили предварительный диагноз – панкреатит.

Была проведена проверка, которая показала, что у рыбы истек срок годности. По информации Telegram-канала, в магазине просто решили переклеить этикетку.

Известно, что у полицейского осталось двое маленьких детей. А его жена на данный момент все еще находится в больнице. Журналисты отправили запрос в Следственный комитет, который занимается делом, но оперативный комментарий там давать не стали.

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