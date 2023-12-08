В Митино аферист обманул зоомагазин при покупке какаду за 250 тысяч рублей. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, злоумышленник оставил заявку на приобретение желтого хохлатого какаду. Он настоял на том, чтобы оплата заказа была произведена с помощью перевода. Когда курьер привез ему птицу, то мошенник показал скриншот, подтверждающий перевод суммы. Однако спустя время магазин так и не получил денежные средства за какаду.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали злоумышленника. Похищенную птицу вернули в магазин.

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