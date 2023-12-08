В Кении гиена растерзала женщину и вызвала массовые протесты. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на зарубежное издание Kenyans.co.ke.

Нападение хищницы случилось около 5 часов утра. Местная жительница шла на работу и столкнулась с диким животным. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

После произошедшего жители Кении устроили массовые протесты и перекрыли дорогу. Они заявили, что это нападение стало вторым за месяц. Полиция получила приказ об уничтожении гиен. Однако сотрудники правоохранительных органов сообщили, что этим должна заниматься служба охраны дикой природы.

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