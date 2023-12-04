Mash: в Хабаровском крае тигр убил пожилого мужчину и его собаку

В Хабаровском крае тигр убил пожилого мужчину и его собаку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местный житель услышал визг собаки, которую утащил тигр. Выследив хищника, он отправился за ним в лес. Там пенсионер обнаружил останки своего питомца. Внезапно тигр вновь появился и напал на человека. В тот же день односельчане нашли труп мужчины в километре от населенного пункта.

Ранее сообщалось о том, что в Приморском крае закрыли школы и детсады из-за бродячего тигра. Хищник напал на собаку. На данный момент специалисты устанавливают уровень опасности для местных жителей. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Амурской области крыса укусила за лицо годовалого ребенка в исправительной колонии.