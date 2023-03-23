В Минске госпитализировали двух школьниц, застрявших по пояс в грязи во время прогулки

Две школьницы восьми и девяти лет провалились в грязь по пояс во время прогулки. Об этом сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу МЧС Белоруссии. Известно, что дети находились на улице без присмотра взрослых людей, это и привело к чрезвычайной ситуации.

Попавших в беду девочек заметили прохожие. Они предприняли попытку вызволить детей из ловушки, однако их старания не увенчались успехом. Тогда было принято решение о вызове экстренных служб. Пока спасатели добирались до места происшествия, взрослые удерживали школьниц на поверхности грязевой ямы.

Прибыв на помощь, специалисты освободили девочек из ловушки. К слову, потерпевшие были госпитализированы в одну из местных больниц с переохлаждением.

Ранее подруга Дмитрия Свиргунова рассказала о клипе, ставшем пророческим для него. По словам девушки, «они все тонули вчера». Напомним, совсем недавно стало известно о смерти основателя группы «Cream Soda». Мужчина вместе с друзьями решил перейти Волгу, однако на обратном пути лед треснул, не выдержав веса людей. В результате этого 5 человек провалились в воду, в числе потерпевших и Дмитрий со своим братом. Тело Свиргунова уже нашли и опознали, а вот его родственника до сих пор ищут.

Жительница Диева-Городища объяснила, почему случилось несчастье со Свиргуновым. Подробности читайте здесь.