«Мы все тонули вчера»: подруга Свиргунова рассказала о клипе, ставшим пророческим для него

Совсем недавно стало известно о трагической гибели Дмитрия Свиргунова. В ночь с 19 на 20 марта основатель музыкальной группы «Cream Soda» вместе с друзьями решил перейти Волгу, однако на обратном пути лед треснул, не выдержав веса людей. В результате этого 5 человек провалились в воду, в том числе и Дмитрий со своим братом. Тело Свиргунова уже нашли и опознали, а вот его родственника до сих пор ищут. Для всех знакомых мужчины такая смерть стала полной неожиданностью. Анна Романовская поделилась своими эмоциями от этой трагедии.

По словам девушки, именно на Волге музыкальный коллектив написал многие песни. Кроме того, они «ходили по той реке вместе не раз», и все было в порядке. Именно поэтому гибель Дмитрия до сих пор трудно принять.

Как выяснилось, в момент несчастья Анна находилась на съемках клипа, который во многом стал пророческим. По задумке сценариста, Романовская также должна была утонуть в кадре, только «понарошку», в отличие от Свиргунова.

«Мое тело стучит целиком. Как возможно то, что мы все тонули вчера. Я должна была лечь на дно. Несколько раз захлебывалась и выходила, чтобы слить воду из легких», — высказалась девушка.

Ранее жительница Диева-Городища объяснила, почему случилось несчастье со Свиргуновым. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Елена Летучая едва не повторила трагическую судьбу Дмитрия. Об инциденте читайте в этой статье.