«Местные это знают и остерегаются»: жители Диева-Городища объяснили, почему случилась трагедия со Свиргуновым

В селе Диево-Городище Ярославской области объяснили, почему случилась трагедия с основателем группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым. Как рассказала местная жительница, река Волга, протекающая рядом с селом, обладает определенной особенностью – смерти там бывали и раньше.

По ее словам, люди тоже проваливались под лед, но это случается редко.

Женщина рассказала: «… Там очень сильное течение, ширина реки около 800 метров, местные жители это знают и остерегаются».

Жительница села отметила, что у компании «был кураж».

«… Говорят, что танцевали на льду... Поэтому не удивительно, что весенний лед их не выдержал», - сказала она сайту mk.ru.

Гуляющую компанию ребят женщина видела не впервые. Свиргунов приезжал в свой двухэтажный дом в пандемию, а потом – на праздники и в выходные. По ее словам, молодежь «отличалась поведением» - ребята «очень приветливые» и доброжелательные.

Напомним, в минувшие выходные Свиргунов отмечал с братом и друзьями свое 35-летие. Ночью компания отправилась гулять по реке и устроила танцы на середине водоема. Лед не выдержал и треснул – пять человек упали в воду. Выжила только девушка – говорилось, что она была возлюбленной Свиргунова.