В машине пропавших под Красноярском Усольцевых нашли тайник с 600 тыс. рублей

В машине пропавших под Красноярском Усольцевых нашли тайник с деньгами на 600 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

28 сентября супруги Усольцевы с 5-летней дочкой отправились в поход к горе Буратинка и спустя некоторое время перестали выходить на связь. На сегодняшний день поиски семьи не принесли результатов. Выдвигаются версии о несчастном случае или побеге россиян за границу.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов обыскали машину Усольцевых и нашли под рулевой панелью тайник, где находились 600 тысяч рублей.

Уточняется, что глава семьи был бизнесменом и руководил заводом по изготовлению порошковой краски.

