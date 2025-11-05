Исчезнувшая в тайге Усольцева практиковала ритуалы богини смерти

Пропавшая в красноярской тайге с сыном и дочерью Ирина Усольцева увлекалась практиками богини смерти Кали. Об этом она рассказывала на своей страничке в соцсетях.

Согласно последней публикации, последняя духовная практика длилась свыше 20 дней. Ирина уточнила, что это не первая ее медитация Кали.

«Всегда по-новому открываются новые пласты, я как луковичка сбрасываю наросшие слои, доходя до сути», — писала она.

Психолог Максим Баранов объяснил aif.ru, что подобные медитации могут навредить психике, поскольку поднимают из бессознательного непрожитые травмы.

Кали — богиня смерти в индуизме. Ее изображают в виде женщины с синей кожей и высунутым языком. В одной руке она держит саблю, в другой — отрезанную голову. Медитация, названная в честь этой богини, применяется для проработки негативных эмоций.

Семья Усольцевых отправилась в поход с пятилетним ребенком 28 сентября и до сих пор не выходила на связь. Высказываются различные версии их пропажи, начиная от несчастного случая, заканчивая побегом.

Ранее егерь предположил, что семья могла спрятаться в избушке браконьеров.