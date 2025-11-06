«Было пропито 13 тысяч за 14 часов безумия»: сын пропавших в тайге Усольцевых устроил вечеринку

С момента загадочного исчезновения Сергея и Ирины Усольцевых вместе с 5-летней дочерью Ариной и собакой недалеко от поселка Кутурчин Красноярского края прошло полтора месяца. У женщины остался взрослый сын от предыдущего брака, который неожиданно отправился в Москву и весело провел время в одном из баров.

23-летний Данил Баталов не жалел денег на алкоголь и хвалился этим в личном блоге.

«Было пропито 13 тысяч рублей за 14 часов безумия», — написал Баталов и поделился кадрами с вечеринки.

После обрушившейся на него критики молодой человек поспешил закрыть страницу, сообщает StarHit.

Поведение сына пропавшей Ирины вызвало резонанс в Сети. Пользователи предположили, что он знает больше, чем рассказал ранее. Более того, молодой человек не выглядит расстроенным.

«Возможно, семья в другом месте, подальше от России, вот и веселится парнишка!»; «Кажется, что у них все хорошо!»; «Неужели обманули всю страну?!»; - задались вопросами комментаторы.

Напомним, 28 сентября 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина, согласно основной версии, отправились в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. С тех пор об их судьбе ничего неизвестно.

Ранее в Следственном комитете (СК) сообщили о появлении многочисленных фейков вокруг загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге.