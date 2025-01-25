В Марий Эл убили 29-летнюю женщину и ее двоих малолетних детей
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В Республике Марий Эл нашли убитой 29-летнюю девушку и ее двоих малолетних детей. Тела обнаружили в одной из квартир города Звенигово 25 января.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка следственного комитета, на телах погибших были ножевые ранения. Возраст детей не уточняется.
В настоящее время по уголовному делу проводится осмотр места происшествия, куда оперативно приехали правоохранители. Проводятся следственные и иные процессуальные действия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.
До этого в Уфе задержали мужчину, убившего и расчленившего парня экс-возлюбленной. Останки он рассортировал по пакетам, и спрятал их в лесу.
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