В Уфе задержали мужчину, убившего и расчленившего парня экс-возлюбленной

Житель Уфы убил и расчленил любовника своей бывшей девушки, а останки рассортировал по пакетам — и спрятал их в лесу. Об этом 14 января со ссылкой на источники сообщил РЕН ТВ.

По данным канала, преступление мужчина совершил еще две недели назад — о пропаже погибшего стало известно 31 декабря, когда его сестра обратилась в полицию с заявлением. Полиция установила, что исчезнувший сожительствовал с девушкой по имени Наталья, и вызвали последнюю на допрос.

Наталья раскололась — она сообщила правоохранителям, что молодого человека убил ее экс-возлюбленный.

«Между бывшим молодым человеком девушки и ее нынешним возлюбленным произошел конфликт. Мужчины начали драку, в ходе которой один из них забил другого до смерти. После этого он расчленил тело, разложил останки по пакетам, сложил в сумку и вывез в лес», — рассказал детали произошедшего собеседник РЕН.

13 января убийцу удалось изловить. При задержании он, как сообщается, оказывал активное сопротивление, но позже на допросе признал вину.

Ранее стало известно, что в суде вскрыли переписку родителей, которые расчленили восьмимесячного ребенка, пропустив его через мясорубку.