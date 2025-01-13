Ревнивец зарезал возлюбленную и нанес ей почти 100 ударов тупыми предметами

Житель Калуги расправился жестоким образом с возлюбленной. Мужчина приревновал вторую половинку, а после нанес ей более 100 ударов, передает mk.ru.

По данным правоохранителей, убийство было совершено еще в феврале прошлого года. Между мужчиной и женщиной завязался конфликт на почве ревности. Вскоре 54-летний житель Калуги схватился за нож и нанес им четыре удара возлюбленной.

Однако на этом разгневанный россиянин не остановился. Он нанес женщине еще 97 ударов тупыми предметами. В результате избиения пострадавшая погибла.

Когда полицейские приехали в квартиру, то обнаружили там труп жительницы Калуги и большую дозу наркотиков, которая, по всей видимости, принадлежала мужчине. За хранение запрещенных веществ и убийство ему грозит до 15 лет колонии.

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