Известный писатель и обозреватель Луганского информационного центра Глеб Бобров получил легкие ранения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщается на сайте ЛИЦ.

В результате обстрела киевских боевиков пострадало более 10 многоэтажных домов Луганска. В одном из них на балконе своей квартиры и находился Глеб Бобров.

Сообщается, что в результате ракетного удара он получил легкие ранения.

Ранее украинские военные нанесли комбинированный удар по Крымскому полуострову. В этот раз они придерживались новой тактике, о которой мы писали здесь.

До этого мы писали, что бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев продолжает находиться под наблюдением врачей. Он попал в больницу после получения ранения в зоне СВО. На данный момент пациент уже заявил, что хочет поскорее вернуться к сослуживцам.