Врачи назначили ему строгий постельный режим: раненый Пашаев хочет вернуться в зону СВО

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев продолжает находиться под наблюдением врачей. Он попал в больницу после получения ранения в зоне СВО. На данный момент пациент уже заявил, что хочет поскорее вернуться к сослуживцам, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пашаева в московской больнице навестили родные. По данным СМИ, в беседе адвокат высказался относительно возвращения на фронт. Он заявил, что хочет вновь нести службу в зоне СВО вместе с товарищами.

Врачи же не спешат с выпиской Эльмана. Они не делают каких-либо прогнозов и назначили пациенту строгий постельный режим. При этом Пашаев по-прежнему очень слаб, мало говорит и не встает.

Ранее бывший адвокат Ефремова дал первый комментарий после ранения, полученного в зоне СВО. Он заявил, что не помнит момент, когда рядом с ним произошел взрыв.