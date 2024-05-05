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Опубликовано 05 мая 2024, 14:32
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Врачи назначили ему строгий постельный режим: раненый Пашаев хочет вернуться в зону СВО

SHOT: госпитализированный Пашаев хочет как можно скорее вернуться в зону СВО.
Врачи назначили ему строгий постельный режим: раненый Пашаев хочет вернуться в зону СВО

© East News/Kashaev Pavel

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев продолжает находиться под наблюдением врачей. Он попал в больницу после получения ранения в зоне СВО. На данный момент пациент уже заявил, что хочет поскорее вернуться к сослуживцам, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пашаева в московской больнице навестили родные. По данным СМИ, в беседе адвокат высказался относительно возвращения на фронт. Он заявил, что хочет вновь нести службу в зоне СВО вместе с товарищами.

Врачи же не спешат с выпиской Эльмана. Они не делают каких-либо прогнозов и назначили пациенту строгий постельный режим. При этом Пашаев по-прежнему очень слаб, мало говорит и не встает.

Ранее бывший адвокат Ефремова дал первый комментарий после ранения, полученного в зоне СВО. Он заявил, что не помнит момент, когда рядом с ним произошел взрыв.

Источник фото:East News/Kashaev Pavel
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
юрист
больница