Новая тактика ВСУ: украинские военные нанесли комбинированный удар по Крымскому полуострову

Очередная атака произошла на Крымский полуостров. Однако в этот раз Вооруженные силы Украины придерживались новой тактики, передает Telegram-канал Рыбарь. Они нанесли комбинированный удар.

Суть этой тактики заключается в том, что сначала украинские военные спровоцировали введение на полуострове ракетной опасности. По этой команде катера российской погранслужбы ФСБ заходят обратно в бухту через открытые ненадолго боновые заграждения, пишет Рыбарь.

Воспользовавшись этим, морские дроны ВСУ (безэкипажные суда) проникли на территорию, прежде недоступную им — пункт базирования Черноморского флота и погранслужбы ФСБ России. Один из беспилотников поразил катер, передает Telegram-канал Рыбарь.

Ранее французский наемник рассказал о «клоунах» в рядах ВСУ. Так он назвал солдат удачи, которые снимают тиктоки.