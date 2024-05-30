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Опубликовано 30 мая 2024, 14:39
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Новая тактика ВСУ: украинские военные нанесли комбинированный удар по Крымскому полуострову

Рыбарь: ВСУ стали применять новую тактику ударов по Крымскому полуострову .
Новая тактика ВСУ: украинские военные нанесли комбинированный удар по Крымскому полуострову

© Freepik

Очередная атака произошла на Крымский полуостров. Однако в этот раз Вооруженные силы Украины придерживались новой тактики, передает Telegram-канал Рыбарь. Они нанесли комбинированный удар.

Суть этой тактики заключается в том, что сначала украинские военные спровоцировали введение на полуострове ракетной опасности. По этой команде катера российской погранслужбы ФСБ заходят обратно в бухту через открытые ненадолго боновые заграждения, пишет Рыбарь.

Воспользовавшись этим, морские дроны ВСУ (безэкипажные суда) проникли на территорию, прежде недоступную им — пункт базирования Черноморского флота и погранслужбы ФСБ России. Один из беспилотников поразил катер, передает Telegram-канал Рыбарь.

Ранее французский наемник рассказал о «клоунах» в рядах ВСУ. Так он назвал солдат удачи, которые снимают тиктоки.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Рыбарь
Автор:Артем Хохлов
Теги:
нападение
Украина