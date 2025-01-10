В Лос-Анджелесе полиция задержала подозреваемого в разжигании пожара. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

По информации источника, вероятного виновника поймали местные жители в районе Вудленд-Хиллз. Американец позвонил в службу 911 и сообщил о молодом человеке, который пытался устроить пожар в квартале 21700. Злоумышленника сразу же задержали.

Полиция уверена, что поджог был умышленным, но пока мотивы преступления не выявлены.

«Подозреваемый был задержан в районе Вудленд-Хиллз гражданами. Это расследуется как преступление», — сообщил полицейский.

Напомним, пожары начались 7 января в районе Лос-Анджелеса. Позднее огонь перешел на соседние районы, включая Малибу.

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