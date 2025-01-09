Из-за лесных пожаров в Калифорнии перенесены сроки премии «Оскар»

Объявление номинантов на премию «Оскар» из-за бушующих в штате Калифорния лесных пожаров перенесено с 17 на 19 января. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Период голосования жюри, начавшийся в среду, также продлен до вторника, 14 января. Первоначально голосование должно было закончиться в воскресенье, 12 января.

«Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования тем, кто пострадал от разрушительных пожаров в Южной Калифорнии. Многие наши члены и коллеги по отрасли живут и работают в районе Лос-Анджелеса, и мы думаем о вас», — приводит издание заявление американской Киноакадемии.

Как мы писали ранее, из-за лесных пожаров многие голливудские звезды рискуют лишиться своего жилья. Огонь уже уничтожил дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и Адама Броуди.