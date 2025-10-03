В ЛНР пенсионерка упала под колеса автобуса по дороге до бюро ритуальных услуг

В ЛНР пенсионерка упала под колеса автобуса. Она направлялась в бюро ритуальных услуг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По информации источника, пожилая женщина переходила дорогу, чтобы попасть в бюро, однако не смогла подняться на бордюр. В видео с камер наблюдения видно, что она потеряла равновесие и упала назад в тот момент, когда проезжал автобус. Также заметно, что в руках бабушка держала трость, при помощи которой передвигалась по улице.

Пенсионерка получила тяжелые травмы, несовместимые жизнью. Она скончалась на месте. Другие подробности случившегося, а также личность погибшей не уточняются.

Ранее в Красноярском крае пропала семья с пятилетним ребенком. Шесть дней назад они ушли в поход и перестали выходить на связь. Одна из версий исчезновения связана с дикими животными. В СМИ писали, что на туристов могли напасть медведи. Автомобиль семьи был оставлен возле таежного поселка Кутурчин. Его вскрыли следователи в поисках зацепок.