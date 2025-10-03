Детское кресло и кукла: следователи вскрыли автомобиль пропавшей в Красноярском крае семьи с ребенком

Сотрудники Следственного комитета вскрыли автомобиль семьи из Железногорска, которая пропала во время похода в Красноярском крае. Об это сообщает aif.ru.

Супругов и их пятилетнюю дочь ищут уже не первые сутки. Автомобиль семьи был оставлен возле таежного поселка Кутурчин. Следователи не решались вскрывать машину сразу, поскольку надеялись найти их живыми в кротчайшие сроки. Но так как поиски пока не принесли результатов, силовики решили осмотреть салон.

Внутри правоохранители обнаружили детское кресло, тряпичную куклу с розовыми волосами, обувь и дамскую сумочку. Никаких зацепок, к сожалению, найти не удалось.

Стало известно, что семья Усольцевых выехала из Железногорска еще 27 сентября. На следующий день они должны были отправиться в поход в составе группы. Однако из-за погодных условий большинство участников решило отказаться. Супруги и их дочь, застав солнечную погоду, вышли на тропу самостоятельно. Но вскоре пошел сильный дождь и резко похолодало.

«Кутурчинское белогорье — протяженная (почти 80 квадратных километров) возвышенность на границе Манского и Партизанского районов края. Наверху практически невозможно найти укрытие от непогоды: открытая, продуваемая ветром плоская равнина. Походы в горной тайге требуют хорошей физической подготовки, психологической устойчивости, умения ориентироваться на местности, оказывать первую медицинскую помощь и навыков выживания в неблагоприятной природной среде», — поделился с изданием опытный турист.

Ранее сообщалось, что на пропавшую в Красноярском крае семью с ребенком могли напасть медведи.