Пять дней ищут в тайге: семья с пятилетним ребенком бесследно исчезла в Красноярском крае

В Красноярском крае пропала семья с пятилетним ребенком. Их на протяжении пяти дней ищут в тайге, но пока спасательная операция не принесла результатов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 28 сентября супруги отправились в поход вместе с маленькой дочкой. Их маршрут проходил в направлении горы Буратинка в окрестности поселка Кутурчин. Местные рассказали, что у туристов это популярное место, но там нет инфраструктуры. Семья заранее обговорила, когда вернется, но в назначенное время никто не пришел.

Уже на протяжении пяти дней супруги не выходят на связь, поэтому неизвестно, что с ними случилось. К поискам подключились более 50 человек, включая волонтеров. У пары есть также сын. Он на данный момент тоже участвует в операции. Другие подробности случившегося уточняются.

Ранее в Кирове врачи спасли трехлетнего мальчика со столбняком. Родители мальчика не сделали ему прививку по религиозным убеждениям.