В Ливане сообщили о взрывах бытовой техники

В Ливане происходит серия взрывов бытовой техники, скутеров и систем безопасности в домах после сообщений о подрыве радиостанций движения «Хезболла». Об этом сообщает RT.

Уточняется, что от детонаций погибли уже три человека, а пострадали более 100. В некоторых домах начались пожары.

Власти страны просят всех граждан отключить устройства с литиевыми батареями и не прикасаться к ним.

Ранее мы писали, что в Ливане началась новая волна взрывов устройств «Хезболлы», но в этот раз взрываются не пейджеры, а радиостанции ICOM. Известно, что в результате новой серии взрывов уже есть пострадавшие. Некоторые устройства взорвались на церемониях прощания с жертвами предыдущих взрывов 17 сентября.

Также сообщалось, что пейджер покойного президента Ирана Ибрахима Раиси указал на причастность к его гибели Израиля. Незадолго до смерти у политика заметили опасное устройство.