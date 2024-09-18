Усилило подозрения в том, что вертолет был сбит Израилем: у покойного президента Ирана был замечен пейджер

Президент Ирана Ибрахим Раис погиб в результате падения вертолета. Предполагается, что воздушное судно было сбито. Кто стоит за этим, пока не известно. Однако ситуация с пейджерами, которая произошла накануне в Ливане, помогла найти израильский след в истории успешного покушения на главу восточного государства.

Telegram-канал Милитарист опубликовал фото, на котором изображен Раиси. Снимок был сделан несколько месяцев назад. По всей видимости, президент принимал участие в официальной встрече. Во время переговоров за столиком у него лежал пейджер. Вероятно, один из тех, что вчера взрывались у членов «Хезболлы».

Атаку на группировку совершила израильская спецслужба «Моссад». Таким образом, авторы Telegram-канала пришли к выводу, что она может быть причастна и к уничтожению вертолета с иранским главой, который поддерживал ливанскую группировку.

Ранее Илон Маск задался вопросом, почему никто не пытается убить демократов. После давления он удалил пост из соцсети.