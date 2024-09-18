Один сдетонировал прямо во время похорон парня, который погиб накануне: в Ливане новые взрывы пейджеров

Взрывы электронных устройств продолжают сотрясать Ливан. Накануне, у членов «Хезболлы» сдетанировали пейджеры, а сегодня начала самоуничтожаться другая техника. Не обошлось без жертв, передает Telegram-канал Военкор Котенок.

Сегодня в Ливане проходили похороны жертв вчерашней атаки, за которой стоит израильский «Моссад». Так, взрыв прогремел прямо на траурной церемонии, где отец провожал в последний пусть сына. Что именно сдетанировало, пока не известно. Это мог быть как пейджер, так и радиоприемник.

По данным Telegram-канала Mash, взрываются ноутбуки и телефоны. За последние несколько часов ранения получили сотни человек. В некоторых домах начались пожары.

Ранее пейджер покойного президента Ирана Ибрахима Раиси указал на причастность к его гибели Израиля. Незадолго до смерти у лидера восточной страны заметили опасное устройство.