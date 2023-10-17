В Липецке мужчина находил школьниц в соцсетях и растлевал под городским мостом

В Липецке 30-летний мужчина искал школьниц в соцсетях, обменивался с ними сообщениями, а затем приглашал на встречи под городским мостом. Там он совершал в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера.

Об этом сообщает издание GOROD48.

Мужчина при общении со школьницами в соцсетях обменивался информацией интимного характера. Войдя в доверие, он приглашал их под Октябрьский мост. Известно о 13 эпизодах преступлений. Мужчина задержан, его арестовали.

Ранее сообщалось, что в Казахстане мужчина девять месяцев насиловал трехлетних близняшек. Об этом знали мать и бабушка девочек, но молчали. В результате одному ребенку потребовалась помощь врачей – девочке сделали операцию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Недавно сообщалось, что школьница в Москве заявила об изнасиловании в торговом центре. Девятиклассница познакомилась с 18-летним парнем в интернете. Он пригласил ее в ресторан торгового центра, а потом потащил в магазин, где совершил действия сексуального характера в примерочной.