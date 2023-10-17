Мать и бабушка знали: в Казахстане мужчина девять месяцев насиловал трехлетних сестер

В Казахстане арестовали 40-летнего мужчину, который насиловал трехлетних внучек законной жены. Мать детей была его любовницей – обе женщины знали о происходящем.

Подробности сообщает сайт mk.ru со ссылкой на канал ZTB.kz.

Все произошло в Алматинской области. Известно, что мужчина 9 месяцев насиловал сестер. 23-летняя мать и 42-летняя бабушка девочек не предавали это огласке – они были сожительницами задержанного.

Известно, что одна из пострадавших девочек находится в тяжелом состоянии. Она лежит в больнице, куда была доставлена матерью. Женщина сама обратилась в полицию и обо всем рассказала.

В медучреждении сообщили, что девочке сделали операцию.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина была задержан 3 октября специальной следственно-оперативной группой. Не исключено, что в отношении матери и бабушки также будет возбуждено уголовное дело.

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