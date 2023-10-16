В Москве 15-летняя школьница заявила об изнасиловании в торговом центре

В Москве 15-летняя школьница сообщила об изнасиловании в торговом центре. О произошедшем девочка рассказала отцу спустя несколько дней – родители обратились в полицию.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, девятиклассница познакомилась с 18-летним парнем в соцсетях. Вскоре они решили встретиться и вдвоем пошли в ресторан, расположенный в торговом центре.

Новый знакомый стал приставать к девочке и после ресторана потянул в магазин. В примерочной юноша изнасиловал школьницу.

По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Уфе брат задушил сестру и спрятал тело в багажнике. Выяснилось, что до совершения преступления он изнасиловал родственницу. Убитой девочке было 14 лет. В отношении 21-летнего парня возбуждено уголовное дело об убийстве, сопряженном с изнасилованием. Он взят под стражу. Молодой человек признался в преступлении.